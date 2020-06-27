أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعبدالله مشرف

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف، تحسنت خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية قبل يومين، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.وأضاف أشرف زكي خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أن الفريق الطبي المعالج لعبدالله مشرف، كتب له تصريح خروج قبل ساعة تقريبًا بعد تحسن حالته، وهو بمنزله حاليًا، مؤكدًا أنه كان يتواصل معه طوال الوقت، بشأن تذليل أي صعوبات والاطمئنان على صحته.وكان عبدالله مشرف، أصيب قبل يومين بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي، إذ فقد الوعي بشكل مفاجئ وكان هناك حالة اشتباه في إصابته بجلطة في المخ.