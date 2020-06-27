مكرم محمد أحمد: انتهاء مهمتي بالمجلس الأعلي للإعلام أمر طبيعي

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن مهنة الصحافة رسالة حقيقية لمساعدة الإنسان على مواجهة صعاب الحياة، موضحا أن انتهاء مهمته في المجلس الأعلي للإعلام أمر طبيعي وليس خلفه أي كواليس.وأضاف «مكرم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «سيد علي» ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»: «طول عمري بشتغل ومحدش قالي أقعد من الشغل، واستنفدت كل سنوات عمري في العمل، وخضت معارك قوية أخوية، والبعض حاولوا الوقيعة بين المثقفين والوطن، وأنا راضي عن نفسي وبلدي وراضي عما نجحنا فيه وما لم ننجح فيه».وتابع: «تجربتي في المجلس الأعلي للإعلام راضي عنها تمام الرضا»، موجها حديثه للصحفي كرم جبر: «بدافع عن الصحافة والصحفيين لأننا نعمل من أجل مهنة».وأشار مكرم إلى أن هناك أجيالا من الصحفيين الكبار الذين قدموا كثيرا للوطن مثل محمد حسنين هيكل وموسى صبري وإبراهيم نافع.