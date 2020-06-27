انتظام إجراءات الوقاية بالمحاكم مع عودتها للعمل بكامل طاقتها

اتخذت كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك مع أول يوم عمل بكامل طاقتها وفقا لقرار وزير العدل.وشهدت ساحات المحاكم المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، تردد المواطنين والمتقاضين، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، ومنع التكدس والتباعد فيما بينهم، وفي القاعات.وحرص رؤساء المحاكم علي اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بتعقيم وتطهير المحاكم وتطهير مبانيها والقاعات، ووضع الملصقات التي توضح الإرشادات التوعية لكافة المترددين علي المحكمة.وتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، انتظام العمل وتقديم كافة الخدمات بالمحاكم مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال فترة تواجد المواطنين بتلك المقرات.وتابع رؤساء المحاكم، انتظام دوائر المحكمة في العمل مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم بالمحكمة، حيث اتخذت إجراءات تعقيم جميع قاعات وغرف كل محكمة، ووضع ملصقات توضح الإجراءات والقواعد التي يجب اتباعها للمترددين على المحكمة، ومنها عدم السماح بالدخول بدون كمامة وترك مسافة كافية بين المتعاملين لمنع انتشار العدوى.وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد قرر عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح اليوم، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.كما قرر الوزير، اعتبار الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد بإصابته، بالإضافة إلى أن الشخص المخالط للمصاب بالفيروس عليه تقديم ما يفيد بإصابة من خالطه وإلا يعد متغيبًا عن العمل، ولرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.وشمل قرار الوزير عودة العمل بديوان عام وزارة العدل، والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء– الطب الشرعي– الشهر العقاري) بكامل طاقتها.