مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة و2 على بطاقة التموين (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، إن وزير التموين تقدم بطلب توريد بعدد 40 مليون كمامة، وستقوم الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصناعة بتصنيعها، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوريد مليون كمامة لوزارة التربية والتعليم لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة.وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي سيقوم بطرح الكمامة القماش على بطاقات التموين خلال المرحلة المقبلة.وأشار إلى أن البطاقة سيتم توزيع عليها كمامتين أيًا كان عدد أفراد الأسرة، وهذه الكمامة تصلح للاستخدام بعد الغسيل ما لا يقل عن 25 مرة.