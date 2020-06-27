رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2.5 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى ما يربو على 2.5 مليون، اليوم السبت، بعد أن شهدت ولايات من بينها أريزونا وفلوريدا، ارتفاعا قياسيا، جاء ذلك وفقا لإحصاء رويترز البريطانية.كما توفي ما يزيد على 127.9 ألف أمريكي بسبب "كوفيد- 19"، وهو أعلى عدد من الوفيات المعروفة بسبب المرض في العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.