حقيقة فيديو اعتداء رجال الشرطة على سيدة

أذاعت إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل رجال شرطة.وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه قديم سبق نشره منذ عدة سنوات، وأعادت القناة نشره فى إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لإثارة البلبلة وتأليب الرأى العام.