أحمد موسى: مصر لن تفرط في حقها بمياه النيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان رئيس وزراء إثيوبيا بملء سد النهضة خلال أسبوعين بيان غريب بعد التعهد أمس، بعدم الملء إلا بعد التوصل لاتفاق.وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا البيان تراجع عن كلام إمبارح، رايحين مجلس الأمن الإثنين، ومصر لن تفرط في حقها بمياه النيل".وأردف: "مصر تتعامل بمبدأ حسن النوايا بشأن أزمة السد الإثيوبي، وتتفاوض منذ 10 سنوات، والرئيس السيسي عقد بدل اللقاء عشرين".وتابع موسى: "الدول التي لا تقف مع مصر وتساندها في قضية المياه، هتقف إمتى؟ ليست لدينا قضية أهم من قضية المياه، قضية ليبيا كده كده هتخلص".واستطرد: "مصر لا تمتلك غير نهر النيل وهو مصدر المياه الوحيد لدينا، ومصر ترغب في التوصل إلى اتفاق حول القواعد المنظمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا".