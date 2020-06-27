النيابة تعاين حريق شقة في عمارات العبور

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، أسفر عن تفحم مسن وزوجته، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثث.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعمارات العبور بطريق صلاح سالم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ7 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.وبالفحص تبين العثور على جثة مسن وزوجته متفحمين داخل الشقة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.