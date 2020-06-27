إرسال عينة استروكس ضبطت بحوزة 4 عاطلين في السلام

أمرت نيابة السلام بإرسال عينة من مخدر استروكس ضبطت بحوزة 4 عاطلين بمدينة السلام للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وبحوزتهم (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جراما - مبلغ مالي - دراجة نارية دون لوحات – ميزان حساس).كما تم ضبط عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرامات – مبلغ مالي – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.