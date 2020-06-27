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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ10 ملايين

السبت 27/يونيو/2020 - 06:38 م
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وسام عطية
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كشف إحصاء وفقا لـ"رويترز"، اليوم السبت، عن أن أكثر من 9.987.112 أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 498.720 شخصا توفوا جراء الفيروس، وتم تسجيل حالات الشفاء حتي الآن 5.408.743 شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول، ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 127843 حالات وفاة ومليونين و573727 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 56.121 حالة وفاة ومليون 280335 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 627.646 حالة إصابة و8.969 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد- 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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