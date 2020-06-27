وزير النقل يتابع وصول 562 مصريًا من السعودية إلى ميناء سفاجا

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، وصول العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات إلى ميناء سفاجا، وعلى متنها ٥٦٢ راكبًا مصريًا و٧٦ سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودي.ووجه الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة، وكافة الجهات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات الوصول.وقام فريق طبي متخصص بالصعود على متن العبارة وإنهاء إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس "كورونا" المستجد على العائدين وطاقم السفينة، كما تم تجهيز سيارة إسعاف بجوار العبارة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها، وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة، فضلًا عن زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.وشدد وزير النقل على ضرورة إلزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور، والالتزام بتطهير وتعقيم العبارة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين.