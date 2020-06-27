«هادى»: اتفاق الرياض المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالى

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، بضرورة تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهات بين اليمنيين ضد الحوثيين.وأكد الرئيس هادى أن اتفاق الرياض يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي، داعيًا لتنفيذه ووقف نزيف الدم.وأوضح الرئيس هادى أنه وجه للالتزام بوقف النار في أبين استجابة لجهود المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نقلته العربية نت.وأكد الرئيس هادى أن جماعة الحوثى تلجأ دائما إلى نكث تعهداتها، وتقابل حرص الشرعية على السلام بالتصعيد.ورأى أن الحوثي اتخذ من اليمن قاعدة لاستهداف الأشقاء بالصورايخ الإيرانية، مؤكدًا أن الميليشيات الانقلابية رفضت الدعوات الأممية للحوار، وتركيز الجهود على مكافحة كورونا.