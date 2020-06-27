919 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 517 لعمانيين و402 لغير عمانيين.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 36953، و159 وفاة وتماثل 20363 للشفاء، موضحة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ 24 الماضية 2508.