النيابة تجدد أمر ضبط وإحضار المتهم بذبح جاره في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم السبت، بتجديد قرار تكليف المباحث بضبط وإحضار المتهم بالتعدى على جاره بسكين بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ في رقبته وقطع في أحد أوتار الرقبة وفر هاربا.وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بإصابة "ي.م.ا" بإصابات بالغة بعد تعدي أحد أبناء صاحب محل عليه بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين صحة الواقعة، بتعدى "م.م.س" عليه بسلاح أبيض (سكين) في رقبته أثناء مرور المجني عليه أمام محله مما أدى إلى إصابته بجرح نافذ في رقبته وقطع في أحد أوتار الرقبة وفر هاربا، وأن ذلك حدث بسبب مشادات كلامية سابقة بين الطرفين، ومن خلال كاميرات المراقبة التي أظهرت مرور المجني عليه أمام محل الجاني الذي سارع بالإمساك بسكين، وتعدى على جاره في رقبته دون تردد.ويكثف رجال المباحث جهودهم، للقبض على المتهم الهارب والسلاح المستخدم وتحرر المحضر رقم 3068 جنح الجمالية.