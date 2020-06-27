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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سجادة خاصة وكمامة.. تفاصيل أول صلاة فجر بمطروح بعد عودة الحياة

السبت 27/يونيو/2020 - 08:25 ص
مسجد العوام
مسجد العوام
ياسمين شعيب
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قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل أوقاف مطروح، إنه أدى صلاة الفجر إماما بالمصلين في مسجد "العوام"، وسط التزام من المصلين من حيث ارتداء الكمامة وسجادة خاصة لكل منهم مع الحضور متوضئين، وتم التنبيه بالاتزام بعلامات التباعد.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، في بيان إعلامي، إنه وفر كمامات لتوزيعها على المصلين في أول أيام الصلاة في المساجد، مشيرا إلى أن المصليين ممن تخلوا عن الإجراءات وعدوا بالالتزام في بقيتها وعدم المصافحة والخروج دون زحام، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلقى أية مخالفات.

وقدم عبد البصير الشكر إلى دعاة وعمال الأوقاف على الجهد والصبر والوعي مع استيعاب الناس في ظرف حرج، أيضا أهالي مطروح على تحليهم بروح المسؤلية، مطالبا بمساعدة الأوقاف حتى تفتح المساجد كاملة وتقام شعائر الجمعة، من خلال الالتزام بالتوجيهات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
مسجد العوام
مسجد العوام
مسجد العوام
مسجد العوام
مسجد العوام
مسجد العوام

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