نقل 1040 مصريًا عالقًا بالكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، مغادرة 1040 مصريًا من العالقين بالكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، وذلك عبر 7 رحلات جوية.وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 420 راكبًا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 345 راكبًا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 275 راكبًا إلى أسيوط.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، مغادرة 1465 من العالقين المصريين في الكويت، إلى أربع محافظات، هي القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، وذلك عبر 9 رحلات جوية.