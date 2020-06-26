رئيس «الجيل»: ننسق لتشكيل تحالف انتخابي لمجلسي «النواب والشيوخ»

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن الحزب يجري استعداداته لخوض الانتخابات الدستورية لمجلسي "النواب والشيوخ" من خلال الدخول في تحالفات انتخابية مع باقى القوى السياسية.وأوضح الشهابي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحزب عقد خلال الفترة الماضية عدة لقاءات مع بعض رؤساء الأحزاب لبحث إمكانية تشكيل قائمة موحدة أو للتنسيق فيما بينهما على دفع الأعضاء للترشح على المقاعد الفردية.وأكد رئيس حزب الجيل أن هناك توافق كبير بين القوى الحزبية لتشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات الدستورية لمجلسى "النواب والشيوخ" ولمنع تسلل العناصر الغير مرغوب فيها إلى قبة البرلمان، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أيضًا مزيدًا من الاجتماعات بين رؤساء الأحزاب لوضع الخطط والخطوط العريضة لتشكيل التحالف الانتخابي.