"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

قامت الفنانة فاطمة رشدي بزيارة إلى بغداد عام 1929، وكانت في قمة مجدها وجمالها، ففي هذا الوقت كانت رشدي أشهر نجمة مسرحية معروفة للجماهير في مصر والعالم العربي كله، وفي بغداد أقيم لها حفل تكريم حضره الصفوة ووقف الشاعر جميل صدقي الزهاوي وكان في السادسة والستين من العمر ليلقي قصيدة طريفة كتبها في تحية الفنانة المصرية الجميلة فقال..هذي فتاة النيلللإعجاب في شعب منيرهجمعت إلى الفن الجميلجمال طلعتها المنيرةوجه صبوح ذو رواءمثل زنبقة نضيرةلله أنت وللبراعةمن ممثلة خطيرةإلى أن قالليس الحديث عن الهوىمن شاعر شيخ جريرههذي يدي عند الوداعإلى مصافحة فقيرةفإلى اللقاء ففيهتحقيق آمال كبيرةيقول المؤرخ الأديب روفائيل بطي، وكان أحد حضور الحفل، أن فاطمة رشدي استفزها هذا الإطراء والتوسل من جانب الشاعر، فنهضت وسط الحفل وركضت إليه، فقبلته أمام الجمهور قبلة تقطعت لها قلوب الشباب المشاهدين حسرة.ونال الشاعر قبلة ساخنة مقابل قصيدته الطريفة، وذلك حسبما ذكر رجاء النقاش في كتابه "أجمل قصص الحب من الشرق والغرب".