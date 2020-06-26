"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة
الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:26 م
ايهاب مصطفىطباعة
قامت الفنانة فاطمة رشدي بزيارة إلى بغداد عام 1929، وكانت في قمة مجدها وجمالها، ففي هذا الوقت كانت رشدي أشهر نجمة مسرحية معروفة للجماهير في مصر والعالم العربي كله، وفي بغداد أقيم لها حفل تكريم حضره الصفوة ووقف الشاعر جميل صدقي الزهاوي وكان في السادسة والستين من العمر ليلقي قصيدة طريفة كتبها في تحية الفنانة المصرية الجميلة فقال..
هذي فتاة النيل
للإعجاب في شعب منيره
جمعت إلى الفن الجميل
جمال طلعتها المنيرة
وجه صبوح ذو رواء
مثل زنبقة نضيرة
لله أنت وللبراعة
من ممثلة خطيرة
إلى أن قال
ليس الحديث عن الهوى
من شاعر شيخ جريره
هذي يدي عند الوداع
إلى مصافحة فقيرة
فإلى اللقاء ففيه
تحقيق آمال كبيرة
يقول المؤرخ الأديب روفائيل بطي، وكان أحد حضور الحفل، أن فاطمة رشدي استفزها هذا الإطراء والتوسل من جانب الشاعر، فنهضت وسط الحفل وركضت إليه، فقبلته أمام الجمهور قبلة تقطعت لها قلوب الشباب المشاهدين حسرة.
ونال الشاعر قبلة ساخنة مقابل قصيدته الطريفة، وذلك حسبما ذكر رجاء النقاش في كتابه "أجمل قصص الحب من الشرق والغرب".
هذي فتاة النيل
للإعجاب في شعب منيره
جمعت إلى الفن الجميل
جمال طلعتها المنيرة
وجه صبوح ذو رواء
مثل زنبقة نضيرة
لله أنت وللبراعة
من ممثلة خطيرة
إلى أن قال
ليس الحديث عن الهوى
من شاعر شيخ جريره
هذي يدي عند الوداع
إلى مصافحة فقيرة
فإلى اللقاء ففيه
تحقيق آمال كبيرة
يقول المؤرخ الأديب روفائيل بطي، وكان أحد حضور الحفل، أن فاطمة رشدي استفزها هذا الإطراء والتوسل من جانب الشاعر، فنهضت وسط الحفل وركضت إليه، فقبلته أمام الجمهور قبلة تقطعت لها قلوب الشباب المشاهدين حسرة.
ونال الشاعر قبلة ساخنة مقابل قصيدته الطريفة، وذلك حسبما ذكر رجاء النقاش في كتابه "أجمل قصص الحب من الشرق والغرب".