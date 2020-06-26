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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إلهام شاهين تكشف عن تعرضها لتهديدات من الإخوان

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:26 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
رباب الأهواني
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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها "انتصرت على جماعة الإخوان الإرهابية في عز قوتها وسعادتها كانت لا توصف"، مؤكدة أنها كانت على يقين بأن الشعب المصرى لن يرضى بحكم الإخوان وكانت تتوقع أنهم لن يكملوا عاما فى الحكم.

وأضافت "شاهين" خلال حوارها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامى حمدى رزق، مساء الجمعة، أنها أجرت عدة مداخلات مع البرامج ليلة 29 يونيو لمطالبة الجميع بالنزول في مظاهرات ثورة 30 يونيو، متابعة: "تواصلت بجميع أصدقائها الفنانين والفنانات للنزول فى يوم 30 يونيو".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: "كان عندى ثقة فى الجيش والشعب لحماية ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنه في 30 استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الإرهابية".

كما أوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تلقت العديد من التهديدات آنذاك، لافتة إلى أن الإخوان كانوا خارج الدين والأخلاق والإنسانية، متابعة: "صرحت فى إحدى القنوات اللبنانية أنني لا أعترف بـ محمد مرسى كرئيس لمصر".

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