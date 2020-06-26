متحدث «الرئاسة»: لجنة فنية لوضع اتفاق نهائي لسد النهضة خلال أسبوعين

الفتاح السيسي لبحث تطورات ملف سد النهضة، المتعثرة مفاوضاته بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث من الفنيين والحقوقيين إلى جانب شركاء دوليين ومكتب الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.وأضاف: أنه تم الاتفاق على تجمع الأطراف في تفاوض مكثف خلال أسبوعين لحسم الموضوعات المعلقة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع، وعدم اتخاذ أي قرارات أحادية خاصة بملء السد.وتابع: "الاتفاق يشمل قواعد الملء والتشغيل تم التوافق عليه"، وسيتم مخاطبة مجلس الأمن لإحاطته بنتائج الاجتماع خلال الجلسة التي ستعقد الإثنين المقبل.وعقد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث تطورات ملف سد النهضة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة سيرسل راما فوزا، رئيس جنوب إفريقيا والدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.