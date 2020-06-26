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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «الرئاسة»: لجنة فنية لوضع اتفاق نهائي لسد النهضة خلال أسبوعين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:11 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد الإفريقي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تطورات ملف سد النهضة، المتعثرة مفاوضاته بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث من الفنيين والحقوقيين إلى جانب شركاء دوليين ومكتب الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

وأضاف: أنه تم الاتفاق على تجمع الأطراف في تفاوض مكثف خلال أسبوعين لحسم الموضوعات المعلقة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع، وعدم اتخاذ أي قرارات أحادية خاصة بملء السد.

وتابع: "الاتفاق يشمل قواعد الملء والتشغيل تم التوافق عليه"، وسيتم مخاطبة مجلس الأمن لإحاطته بنتائج الاجتماع خلال الجلسة التي ستعقد الإثنين المقبل.

وعقد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث تطورات ملف سد النهضة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة سيرسل راما فوزا، رئيس جنوب إفريقيا والدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك في الاجتماع إلى جانب مصر والسودان وإثيوبيا، ممثلون عن مالي والكونغو الديموقراطية، وكينيا.

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