محافظ أسوان يوافق على تحويل الطلاب من المدارس الخاصة لـ الحكومية

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الاستثناء لتحويل الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية بمنطقتى وادى كركر وأسوان الجديدة، للمرحلة الابتدائية، مع الموافقة على التحويل للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس داخل مدينة أسوان طبقًا للأماكن المتاحة.يأتى ذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التى تأثرت من جراء تداعيات جائحة فيروس الكورونا وللتخفيف عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور.وأكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المحافظ وافق أيضًا على التحويل من مدارس كركر إلى أسوان الجديدة والعكس بجميع المراحل التعليمية فى حالة توافر أماكن شاغرة.