بنس: 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في عدد إصابات كورونا

كشف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، أن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الإصابات الجديدة تتركز في مناطق معينة في حين تشهد الولايات الأخرى، وعددها 34 ولاية درجة من الاستقرار.وفي أول إيجاز منذ شهور لقوة العمل الأميركية التي تتولى مكافحة فيروس كورونا، قال بنس إن الحكومة تركز اهتمامها على حالات الإصابة المتزايدة في الجنوب داعيًا الأميركيين إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء.