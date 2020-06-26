والد المتهم بإلقاء زوجته من الخامس: «رمت نفسها»

قال عبدالفتاح مصطفى، والد المتهم بإلقاء زوجته المصابة بفيروس كورونا من الطابق الخامس، إن ما يتردد عن إلقاء الزوجة بسبب إصابتها غير صحيح.وزعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الزوجة ألقت بنفسها، قائلا: "كانت بتاخد فلوسه وبتسيب البيت، وتمشي، ويجيبها، كانت بتقوله افتح الباب غفلته وقفزت من الشباك، أمام ابنه البالغ من العمر 6 سنوات".وتابع: "هو لو رماها هيلطم بعد ما وقعت؟".