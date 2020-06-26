بعد قليل.. اجتماع عاجل بمقر الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

أعلن الاتحاد الإفريقي عقده اجتماعًا عاجلًا بعد قليل بمقره فى أديس أبابا عبر الفيديو كونفرانس، ويدور الاجتماع حول تطورات ملف سد النهضة، والنقاط الخلافية بين الدول الثلاث.فيما يرأس الاجتماع سيرسيل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، بمشاركة مكتب الاتحاد الحالى ( مصر ومالى والكونغو الديمقراطية وكينيا بالاضافة لرئيس وزراء السودان وإثيوبيا).ويأتى اجتماع الاتحاد الأفريقي بعد اتصال هاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا.