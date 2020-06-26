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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وول ستريت تتراجع عند الفتح مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:44 م
وول ستريت
وول ستريت
وكالات
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فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة، إذ سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد وهبطت أسهم البنوك عقب تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح توزيعات المساهمين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 103.91 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 25641.69 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.56 نقطة أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 3073.20 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 21.88 نقطة أو ما يعادل 0.22 بالمئة إلى 9995.12 نقطة.

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