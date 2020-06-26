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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «امتحانات الثانوية» يرد على شائعة وفاته: هناك من يريد إثارة البلبلة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:52 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ريم محمود
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نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ما تردد عن إصابته بأزمة قلبية، قائلًا: «أنا بخير، وما ينشر على السوشيال ميديا غير صحيح».

وناشد حجازي في تصريح لـ«الدستور» الجميع بعدم الالتفات للسوشيال ميديا لأن هناك من يريد إثارة البلبة، وذلك بعدما تردد أنه أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وكان حجازي كشف عن إعلان نتيجة التصحيح للعينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، غدًا السبت، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات قوية بارتفاع نسبة النجاح واقترابها من نتيجة العام الماضي.

وقال حجازي لـ«الدستور» إنه لم يتم الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية حتى الآن، ولكن يستأنف المعلمون غدًا التصحيح في ٤٩ مقرًا بقطاعات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط لباقي كراسات الإجابة المحددة ضمن العينة العشوائية، مضيفًا أنه في ضوء نتيجتها سيتم استكمال التصحيح لباقي الطلاب.

وأشار حجازي إلى أن الإضافات التي تمت على نموذج إجابة اللغة العربية جاءت في صالح الطلاب، لافتًا إلى أنه بعد الاجتماع مع اللجنة الفنية تقررت هذه الإضافات التي سترفع من درجات الطلاب وكذلك نسبة النجاح، متوقعًا أنها ستتراوح ما بين 94% و95%.

أعمال التصحيح الشامل لمادة اللغة العربية انطلقت صباح أمس وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية المعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

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