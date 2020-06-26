«السياحة» تحذر فنادق البحر الأحمر من الكيانات غير المرخصة

أرسل قطاع المنشآت الفندقية السياحية، التابع لوزارة السياحة والآثار، خطابًا لجميع المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، يحذرهم من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتى تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة.و نص الخطاب الموجه للفنادق السياحية على "أنه في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الفنادق المختلفة وإيماء إلى تعامل بعض الفنادق مع كيانات خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال بيع البرامج والخدمات السياحية المختلفة للسائحين، لزم التأكيد على ضرورة التعميم بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية والتسويقية ومواقع الحجز "أونلاين" غير الشرعية".وشدد خطاب وزارة السياحة على التعامل فقط مع شركات السياحة المرخصة، والحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار ومواقع الحجز الإلكترونية الشرعية،مؤكدا أنه فى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم إيقاف نشاط المنشأة الفندقية، وكذلك رخصة المدير المسؤول الصادرة من وزارة السياحة، وفى حالة تكرار ذلك سيتم الغاء التراخيص السياحية للمنشأة.