127 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن رصد 127 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11465 حالة فى المغرب.وأفادت الوزارة، أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها بلغ 602362 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالى الوفيات عند 217 حالة، فضلًا عن تسجيل 60 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مجموع حالات التعافى إلى 8560 حالة.