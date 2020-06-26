مساعد رئيس الوفد: فترة حكم الإخوان الأسوأ فى تاريخ الوطن

قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، إن الدولة المصرية عاشت أسوأ عصورها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد شهدت كل القطاعات انهيارا كاملا وغير مسبوق، ما أدى إلى زيادة الغضب الشعبي ضد الجماعة، حتى بدأت مصر عهدا جديدا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوامه البناء والتنمية والتطوير.وأشارت "رمزي"، في بيان لها، أن من ضمن القطاعات التي تأثرت بالسلب جراء فترة حكم الإخوان كانت السياحة، فقد تراجعت إيراداتها بصورة ملحوظة نتيجة سعي الجماعة بصورة كبيرة لأخونة الدولة، إلا أنه بعد سقوطهم، وتولى الرئيس السيسي الحكم نجحت الدولة في تحقيق أعلى إيرادات للسياحة في تاريخها في عام 2019، تجاوزت 13.03 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5%.وأضافت أن مصر شهدت خلال فترة حكم الإخوان أزمات خانقة في مختلف المجالات والقطاعات، من انقطاع الكهرباء بالساعات عن مدن بأكملها، نقص في المواد البترولية والغذائية، مما أشعل الغضب الشعبي تجاه الجماعة الإرهابية.وتابعت: حققت التجارة الخارجية المصرية مؤشرات إيجابية في عهد الرئيس السيسي، فقد بلغ اجمالي الصادرات السلعية نهاية عام 2019، 25.6 مليار دولار مقارنة بـ 18.6 مليار دولار فى سنة حكم الإخوان.وأكدت أن الاحتياطي النقدي تعرض لانخفاض شديد في حكم الإخوان، فتهاوى إلى 15.534 مليار دولار من أول شهر، إلا أن وصل حجم الاحتياطي النقدى بنهاية يونيو 2020 لـ 35.221 مليار دولار، نتيجه الإصلاحات الاقتصادية الجيدة التى اتخذتها الحكومة.وأوضحت مساعد رئيس الوفد، أنه من ضمن النجاحات التى حققتها دولة ٣٠ يونيو، توفير فرص عمل للشباب والذي نتج عنه إنخفاض معدل البطالة، القضاء على العشوائيات غير الآمنه، فطبقا لخطط الدولة أن تكون مصر خالية من تلك العشوائيات نهاية عام ٢٠٢٠، لافتة إلى أن الدولة استطاعت وفي فترة وجيزة تطوير أكثر من ٢٥٠ منطقة من إجمالي ٣٥٧ غير آمنة، وبناء ألاف الشقق الجديدة لأهالى تلك المناطق.