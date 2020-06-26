رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مساعد رئيس الوفد: فترة حكم الإخوان الأسوأ فى تاريخ الوطن

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:19 ص
أمل رمزي
أمل رمزي
إسلام نصير
طباعة
قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، إن الدولة المصرية عاشت أسوأ عصورها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد شهدت كل القطاعات انهيارا كاملا وغير مسبوق، ما أدى إلى زيادة الغضب الشعبي ضد الجماعة، حتى بدأت مصر عهدا جديدا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوامه البناء والتنمية والتطوير.

وأشارت "رمزي"، في بيان لها، أن من ضمن القطاعات التي تأثرت بالسلب جراء فترة حكم الإخوان كانت السياحة، فقد تراجعت إيراداتها بصورة ملحوظة نتيجة سعي الجماعة بصورة كبيرة لأخونة الدولة، إلا أنه بعد سقوطهم، وتولى الرئيس السيسي الحكم نجحت الدولة في تحقيق أعلى إيرادات للسياحة في تاريخها في عام 2019، تجاوزت 13.03 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5%.

وأضافت أن مصر شهدت خلال فترة حكم الإخوان أزمات خانقة في مختلف المجالات والقطاعات، من انقطاع الكهرباء بالساعات عن مدن بأكملها، نقص في المواد البترولية والغذائية، مما أشعل الغضب الشعبي تجاه الجماعة الإرهابية.

وتابعت: حققت التجارة الخارجية المصرية مؤشرات إيجابية في عهد الرئيس السيسي، فقد بلغ اجمالي الصادرات السلعية نهاية عام 2019، 25.6 مليار دولار مقارنة بـ 18.6 مليار دولار فى سنة حكم الإخوان.

وأكدت أن الاحتياطي النقدي تعرض لانخفاض شديد في حكم الإخوان، فتهاوى إلى 15.534 مليار دولار من أول شهر، إلا أن وصل حجم الاحتياطي النقدى بنهاية يونيو 2020 لـ 35.221 مليار دولار، نتيجه الإصلاحات الاقتصادية الجيدة التى اتخذتها الحكومة.

وأوضحت مساعد رئيس الوفد، أنه من ضمن النجاحات التى حققتها دولة ٣٠ يونيو، توفير فرص عمل للشباب والذي نتج عنه إنخفاض معدل البطالة، القضاء على العشوائيات غير الآمنه، فطبقا لخطط الدولة أن تكون مصر خالية من تلك العشوائيات نهاية عام ٢٠٢٠، لافتة إلى أن الدولة استطاعت وفي فترة وجيزة تطوير أكثر من ٢٥٠ منطقة من إجمالي ٣٥٧ غير آمنة، وبناء ألاف الشقق الجديدة لأهالى تلك المناطق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يعزل المستشار محمد صبري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

«العربية»: تركيا تخطط لشن عدوان على مدينة سرت

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

تأجيل عرض «تينيت» للمرة الثانية بسبب كورونا

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

تنمية تعلن إعادة طباعة أعداد مجلة الكتاب

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

فى الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن أنت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020