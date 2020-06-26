العمليات المشتركة العراقية: ما حدث لا يمس الحشد الشعبي

أعلنت العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن مداهمة مواقع لكتائب حزب الله واعتقال مطلوبين بناء على أوامر قضائية.وأضافت أنه لم يتم إطلاق سراح أى أحد حتى الآن، مؤكدة أن الموضوع متروك للقضاء، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأشارت العمليات المشتركة العراقية إلى أن ما حدث لا يمس الحشد الشعبي وإنما تمت مداهمة مقرات لأشخاص مسلحين يدعون انتماءهم للحشد الشعبي.