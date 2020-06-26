لمدة 11 ساعة.. قطع المياه عن 19 منطقة في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه نظرًا للقيام بأعمال ربط خط محطة مياه فريال 300 مم بخط آخر 300 مم، ما سيترتب عليه قطع المياه، عن مناطق التالية: (الجزيرة حتى كلية الهندسة – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلى – الحصايا – عزبة الوادى – تقسيمات الصداقة الجديدة – أطلس – البشارية – الشونة – وسط المدينة – شرق البندر حتى النفق – الكورنيش – جبل تقوق – الشيخ هارون – كيما غرب حتى عزبة الحدود – كسر الحجر – عباس فريد).ويأتي ذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت.وتهيب الشركة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.