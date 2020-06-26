استشاري أطفال يوضح أسباب التأتأة عند الطفل

أسباب نفسية لـ تأتأه الطفل



العلاج



تُعاني العديد من الأمهات تلعثم الطفل في الكلام أو ما يُسمى "التأتأة"، وتحتاج للاستعانه بأحد المتخصصين للوصول للحل وإنهاء هذا الأمر مع الطفل، وفي تلك السطور نوضح أسباب وعلاج التأتأة من جانب الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك.قال الدكتور نور أسامة، أن "التأتأة" هي تلعثم الطفل في الكلام حتى عمر 5 سنوات فهي طبيعية ولا داعي للقلق منها، عقب هذا العمر نبدأ نهتم وندرك المشكلة، مؤكدًا أن السبب هو إما عضوي كوجود مشكلة اللسان المربوط والجيوب الأنفية، وكذلك مشكلة تداخل اللغات بسبب الحديث بالمدرسة باللغة الإنجليزية والمنزل باللغة العربية فينتج عنه تأتأة في إحدى اللغات، أو بسبب وجود مشكلة في الفك.أما السبب الآخر وهو نفسي وينتج بسبب الخلافات الزوجية، التربية العنيفة والقسوة والقائمة على الإجبار أو النقد الدائم له أمام الناس وأمام نفسي، أو بسبب المقارنه المستمرة، العقاب المستمر، مما ينتج عنه قلة الثقة بالنفس ومنها ينتج معاناته من التأتأة الدائمة، ويعتبر الشخص الأكثر عرضة لهذا هو الشخصيات الحساسة والخجولة والمتواضعة.وتابع لـ"الدستور"، أن منطقة الأمان هي مسؤلة عن نمو الطفل، وبسبب تلك التصرفات ينتج عنه خلل في منطقة الأمان فيميل الطفل لسوء التغذية، خوفه من التواجد في تجمع الاجتماعي، أو انخفاض ثقته بنفسه فيبدء يلجأ لأسلوب الإسقاط النفسي وهى التأتأة.وقال نور أسامة أن الحل في عدة خطوات وهي:- لا بد من عدم اتباع العصبية مع الابن والصبر عليه في معالجة هذا الأمر.- عدم الإلحاح على الطفل للتعامل مع الشخصيات حوله وإعطاؤه فرصة.- احتضان الطفل والجلوس معه لفترات طويلة.- عدم المقارنة بينه وبين شخص آخر أو أحد إخواته.- إعطاء الطفل الثقة بالنفس قدر الإمكان.- التفكير في كيفية مكافأة الطفل في حالة ترتيب غرفته على سبيل المثال والاعتماد على فكرة صندوق الهدايا.- التربية بالقصة والحكاوي عند الأبطال وتلقيبه بالأسماء القوية كالبطل والأميرة وغيرها لتدعيم الثقة بالنفس بالنسبة للطفل.- عند العقاب يتم سماع السبب في البداية ثم إذا تكرر هذا الخطأ يتم العقاب في البداية تصليح هذا الخطأ، ثم العقاب، على سبيل المثال: زيادة مهامها بالمنزل، والعقاب للمرة الأخرى هو الحرمان العاطفي لمدة بسيطة.- عدم ربط حبك لها بتنفيذها لطلب، حيث إن الحب المشروط بتنفيذ شيء يؤثر بالسلب على الطفل.