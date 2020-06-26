رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

استشاري أطفال يوضح أسباب التأتأة عند الطفل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:45 ص
أسباب التأتأة عند
أسباب التأتأة عند الطفل
شيماء دهب
طباعة
تُعاني العديد من الأمهات تلعثم الطفل في الكلام أو ما يُسمى "التأتأة"، وتحتاج للاستعانه بأحد المتخصصين للوصول للحل وإنهاء هذا الأمر مع الطفل، وفي تلك السطور نوضح أسباب وعلاج التأتأة من جانب الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك.

قال الدكتور نور أسامة، أن "التأتأة" هي تلعثم الطفل في الكلام حتى عمر 5 سنوات فهي طبيعية ولا داعي للقلق منها، عقب هذا العمر نبدأ نهتم وندرك المشكلة، مؤكدًا أن السبب هو إما عضوي كوجود مشكلة اللسان المربوط والجيوب الأنفية، وكذلك مشكلة تداخل اللغات بسبب الحديث بالمدرسة باللغة الإنجليزية والمنزل باللغة العربية فينتج عنه تأتأة في إحدى اللغات، أو بسبب وجود مشكلة في الفك.

أسباب نفسية لـ تأتأه الطفل
أما السبب الآخر وهو نفسي وينتج بسبب الخلافات الزوجية، التربية العنيفة والقسوة والقائمة على الإجبار أو النقد الدائم له أمام الناس وأمام نفسي، أو بسبب المقارنه المستمرة، العقاب المستمر، مما ينتج عنه قلة الثقة بالنفس ومنها ينتج معاناته من التأتأة الدائمة، ويعتبر الشخص الأكثر عرضة لهذا هو الشخصيات الحساسة والخجولة والمتواضعة.

وتابع لـ"الدستور"، أن منطقة الأمان هي مسؤلة عن نمو الطفل، وبسبب تلك التصرفات ينتج عنه خلل في منطقة الأمان فيميل الطفل لسوء التغذية، خوفه من التواجد في تجمع الاجتماعي، أو انخفاض ثقته بنفسه فيبدء يلجأ لأسلوب الإسقاط النفسي وهى التأتأة.

العلاج
وقال نور أسامة أن الحل في عدة خطوات وهي:
- لا بد من عدم اتباع العصبية مع الابن والصبر عليه في معالجة هذا الأمر.
- عدم الإلحاح على الطفل للتعامل مع الشخصيات حوله وإعطاؤه فرصة.
- احتضان الطفل والجلوس معه لفترات طويلة.
- عدم المقارنة بينه وبين شخص آخر أو أحد إخواته.
- إعطاء الطفل الثقة بالنفس قدر الإمكان.
- التفكير في كيفية مكافأة الطفل في حالة ترتيب غرفته على سبيل المثال والاعتماد على فكرة صندوق الهدايا.
- التربية بالقصة والحكاوي عند الأبطال وتلقيبه بالأسماء القوية كالبطل والأميرة وغيرها لتدعيم الثقة بالنفس بالنسبة للطفل.
- عند العقاب يتم سماع السبب في البداية ثم إذا تكرر هذا الخطأ يتم العقاب في البداية تصليح هذا الخطأ، ثم العقاب، على سبيل المثال: زيادة مهامها بالمنزل، والعقاب للمرة الأخرى هو الحرمان العاطفي لمدة بسيطة.
- عدم ربط حبك لها بتنفيذها لطلب، حيث إن الحب المشروط بتنفيذ شيء يؤثر بالسلب على الطفل.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

تأجيل عرض «تينيت» للمرة الثانية بسبب كورونا

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

تنمية تعلن إعادة طباعة أعداد مجلة الكتاب

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

فى الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن أنت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020