247 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 247 ألفا و486 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 28 ألفًا و330، في حين تماثل للشفاء 150 ألفًا و376 من المصابين.وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 20 أسبوعًا.