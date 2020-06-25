«مكافحة كورونا»: نحتاج إلى وعي المصريين بنسبة 100% الفترة المقبلة

قال حسام حسني رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إننا نحتاج وعي المصريين بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد بدء عودة الحياة تدريجيا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنني كنت قبل الحظر أقول إننا لا نحتاج حظر كامل ولكننا نحتاج حظر مؤقت، مؤكدًا أننا جاهزين بكامل طاقتنا واستيعابنا لأي حالات إصابة.وأوضح أن مؤشرات الغصابة بفيروس كورونا جيدة ولدينا استعداد كامل لأي أرقام، ونراهن على وعي الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه يوجد 370 مستشفى على مستوى المحافظات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات إصابة.وحث المواطنين على ضرورة الذهاب للمستشفى في حال شعوره بالبرد أو أي أعراض مرضية، مؤكدا أن عدد حالات الشفاء تخطت الـ 16 ألفا، مبينًا أن أرقام الشفاء في مصر مرتفعة وتزيد وهذا أمر إيجابي، لافتا إلى أن المصابين الذين يحتاجون وضعهم على جهاز تنفس يصل عددهم 2%.