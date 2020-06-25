انفصال برنامج «باب الخلق» عن «آخر النهار»

أعلن مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار برئاسة علاء الكحكي، إذاعة برنامج باب الخلق الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي القدير محمود سعد بشكل مستقل عن برنامج آخر النهار، حيث كان يذاع باب الخلق تحت مظلة برنامج آخر النهار.





وأوضح مجلس الإدارة في بيان اليوم، أن برنامج باب الخلق سيذاع في نفس موعده في الثامنة مساء الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.





يذكر أن الإعلامي الكبير محمود سعد قد اختار اسم باب الخلق لبرنامجه لأنها المنطقة التي نشأ بها والتي تمثل نموذجا فريدا يجمع بين عراقة التاريخ وآمال المستقبل. واعتاد محمود سعد في برنامجه خلال الشهور الماضية على تقديم الوجه الحضاري لمصر من خلال زيارة عدد من المناطق التاريخية وعمل لقاءت مع المواطنين، إضافة إلى استضافة عدد من الشخصيات العامة ذائعة الصيت داخل مصر وخارجها.





وأكدت شبكة تليفزيون النهار أن هناك عددا من المفاجآت خلال الفترة المقبلة احتراما للمشاهدين.