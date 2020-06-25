%95 الحضور بامتحان الإنجليزي ولا حالات غش في الأقصر

أكد محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، ومسؤول غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر، انتظام أعمال امتحانات اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2019 - 2020.وأضاف مسؤول غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، أن نسبة حضور الطلاب اليوم بلغت 95 % بواقع 5774 طالب وطالبة، مشيرا الى أن اجمالى الطلاب المقيدين لأداء امتحان اللغة الإنجليزية هذا العام 6023.وأوضح " الشامي" استقرار الأوضاع بكافة اللجان وعدم ورود أي شكاوى من قبل الطلاب، أو بلاغات بأي محاولات للغش، مضيفا انه تم متابعة مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة سواء بين الطلاب أو العاملين.جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لسير أعمال امتحانات الثانوية العامة فى إطار الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.