ضبط 8 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان بالقليوبية

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات موسعة استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة العبور بالقليوبية.وجاء ذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وبمشاركة الجهات المختصة «إدارة العلاج الحر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان».أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان، وتبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، عدم وجود فريق طبى، عدم وجود غرف مجهزة طبيًا، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.