محافظ المنوفية يتفقد سير امتحانات الثانوية بمدرسة المساعي (صور)

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، في جولة ميدانية بمدينة شبين الكوم، صباح اليوم، مدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، والوقوف على مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة وجاهزية اللجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب، حيث يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية.وتفقد المحافظ خلال الجوله التي رافقه فيها وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس اللجنة، بوابات التعقيم والممرات المخصصة للطلبة، واطمأن من رئيس اللجنة على توافر مواد التعقيم واستقرار عملية أداء الامتحانات، والتواجد الأمني بمحيط المدرسة وعدم تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان، مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الساعة لرصد أي سلبيات والتعامل الفوري معها، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب لجنة المساعي المشكورة بلغ 620 طالبا موزعين على 40 لجنة، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.كان محافظ المنوفية قد أوصى بعمل حواجز أمنية وشوادر أمام اللجان لسهولة التحكم في دخول الطلبة لمقار لجانهم الامتحانية، وعدم تزاحم أولياء الأمور وتلافي السلبيات التي تمت في امتحان اللغة العربية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.