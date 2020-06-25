هدوء بلجان الثانوية بسوهاج وحواجز حديدية لمنع التواجد (فيديو)

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج حالة من الهدوء والسكون أمام اللجان، وفرض كردون امنى بالحواجز الحديدية من قبل مديرية أمن سوهاج حول مداخل ومخارج المدارس.كما تم تفريق الأهالي ومنعهم من التواجد أمام اللجان لمنع التزاحم والتجمعات فى محيط المدارس، وفى مدرسة الشيماء الثانوية المتفرعة من شارع الجمهورية تواجد عدد محدود من الامهات فى أحد الشوارع الجانبية فيما انصرف العديد منهم الى منازلهم.وقالت والدة الطالبة هبة محمد خضر، حضرنا أمام اللجان مع أبنائنا منذ الساعات الاولى كما حدث اللجنة الماضية ولكن تم منعنا من الدخول والتزاحم أمام اللجان وتم التنبيه علينا من قبل قوات التامين بعدم التواجد أمام اللجان حرصا على سلامتنا وعدم توتر أبنائنا، مضيفة أن العديد من أولياء الامور استجابوا وانصرفوا الى منازلهم فيما بقى عدد قليل فى الشوارع الجانبية.وفى مدرسة النبوي المهندس بشارع أسيوط سوهاج الرئيسي تواجدت قوات من الأمن حول محيط المدارس، ومنعوا أي تواجد للسيارات أو المواطنين مع تنظيم حركة المرور للسيارات.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.