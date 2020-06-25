خلو محيط لجان الثانوية العامة من أولياء الأمور بالغردقة

شهد محيط لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، حالة من الهدوء، وعدم تواجد أولياء أمور الطلاب بمحيطها، وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الطلاب وذويهم.وخلا محيط مدرسة الغردقة الثانوية بنات من تواجد أولياء الأمور، إلى جانب توفير ممرات آمنة للطالبات لتجنب إزدحامهن أثناء دخول اللجان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.