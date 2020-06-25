بممرات آمنة.. دخول طلاب الغردقة الثانوية للجان «اللغة الانجليزية»

شهدت مدرسة الغردقة الثانوية بنات دخول طالبات الثانوية العامة، للجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية)، عن طريق ممرات آمنة ومحددة لمنع التزاحم على بوابات الدخول بين الطالبات.كما تم فتح بوابات تعقيم ورش للطالبات قبل دخولهن اللجان، وقياس درجة الحرارة لهن قبل دخول اللجان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.