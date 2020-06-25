حريق بأحد محلات العطور فى العلمين (صور)

اندلع منذ قليل حريق بأحد محلات العطور بمدينة سيدى عبدالرحمن التابعة لمركز ومدينة العلمين.وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجار السيطرة عليه.ولم يتبين حتى الآن سبب نشوب الحريق، وما نجم عنه من خسائر مادية أو بشرية من عدمه.