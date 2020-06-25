حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 25 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 25 يونيو، وفيما يخص برج العذراء، قالت:مهنيًا: خفف تصرفاتك البهلوانية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين.عاطفيًا: لا تجادل في أمور لا تفقه بها شيئًا، ووسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة، ولا تحمل الحبيب ما لا يطيقه.صحيًا: اعتماد نظام غذائي صحي يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والتخلص من بعض الأوجاع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.