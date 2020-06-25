رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية يؤدون اليمين أمام البرلمان.. 5 يوليو

يؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة، الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب خلال جلسته المقرر عقدها 5 يوليو المقبل.وينص قانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وقانون المجلس الأعلى للإعلام، على أنه يؤدي رئيس كل هيئة اليمين أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم، نصه "اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر، وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، واستمرار حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.