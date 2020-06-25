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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 25 يونيو 2020 فى البنوك المصرية

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:36 ص
الدولار
الدولار
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يرصد "الدستور" سعر الدولار اليوم الخميس 25-6-2020 في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات، كما يرصد أعلى سعر بيع للدولار في البنوك، وأقل سعر للشراء، بالإضافة إلى آخر تحديثات سعر الدولار عالميًا، وسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

وشهد الدولار الأمريكي اليوم استقرارا نسبيا في سعره أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وكذلك هو الحال في باقي البنوك، وتباين سعر الدلار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، في مختلف البنوك المصرية والأجنبية، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة.

وننشر لكم أسعار العملات في مصر وبشكل يومي، حيث يعتبر سعر الدولار مستقر نسبيا بالنسبة لما يطرأ من تغيرات وتطورات ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي، حيث لا يحدث "الأخضر" صعودا ولا هبوطا ملحوظا.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري


وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 25-6-2020، 16.01 جنيه للشراء مقابل 16.11 للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك الحكومية

وسجل سعر الدولار، 16.1 جنيه للشراء و16.2جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وتكرر السعر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

أما في البنوك الخاصة والأجنبية فقد سجل سعر الدولار في بنوك البركة، الأهلي الكويتي، بلوم، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، قناة السويس، عودة، كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي، سعر 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع على الدولار.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها المقرر اليوم الخميس، وسط توقعات بتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدة من انخفاض معدل التضخم واحتواء أية ارتفاعات مستقبلية لأسعار السلع والخدمات، حيث سجل سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

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