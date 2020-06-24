مدير البحوث الضريبية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين (فيديو)

كشف رجب محروس، مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، عن حقيقة زيادة أسعار البنزين، بعد زيادة رسوم تنمية موارد الدولة على البنزين 30 قرشا لكل لتر.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لن تحدث زيادة على البنزين كما يتردد، والمسألة متعلقة بتسوية بين وزارتي والبترول والمالية».وأشار إلى أن القانون ليس جديدا وينطبق على عقود اللاعبين بقيمة 3% للعقد الذي يصل إلى مليون جنيه، وحال كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه سيتم تحصيل رسوم بقيمة 4.5%، وتفرض رسوم التنمية بواقع 5% على أجهزة وإكسسوارات المحمول بالجمارك.