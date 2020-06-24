رئيس «الوطنية للصحافة» الجديد: هدفنا النهوض بالمهنة

قال المهندس عبدالصادق الشوربجى الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للصحافة، في أول تعليق له على قرار تشكيل الهيئات الإعلامية، إنه سيعمل بتوليه المنصب الجديد على استكمال ما بدأته الهيئة من ملفات للنهوض بالصحافة القومية.وعن خطته، أشار في تصريحات صحفية له: "هدفنا الرئيسي هو النهوض بمهنة الصحافة، والعمل سيكون مؤسسيًا بمشاركة جميع أعضاء الهيئة وبالتشاور معهم، وسنعمل على تقديم رؤيتنا لكل شيء يخص هذا الملف المهم".ووجه الشوربجي بالشكر للهيئة السابقة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر على ما بذلته من جهود طوال فترة عملها.وشدد: "سأبدأ من حيث انتهت الهيئة السابقة في خطة إصلاح الصحافة القومية، فقد قاموا بعمل مميز جدا وسيتم التشاور مع الجميع فيما هو قادم".