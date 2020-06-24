«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

قامت الإدارة الصحية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد شادي أحمد شاكر الشهير بنجل "ماما سناء" لعدم التزامه بالعزل المنزلي وفقا لتعليمات وشروط وزارة الصحة للمعزولين منزليا من مصابي فيروس كورونا.وأكد مصدر بمديرية الصحة لـ"الدستور" أن الإدارة الصحية بمدينة كفر الدوار قامت بتفويض هنداوي السيد محروس، مراقب أول الترصد بالإدارة، بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد "شادي" نجل السيدة سناء عبد الحميد النجار، الملقبة بـ"ماما سناء"، والتي تعد من أشهر "اليوتيوبر" لعدم التزامه المنزلي والعزل فى غرفة منفصلة بناء على التعليمات التي قام بالتوقيع عليها.وكذلك عدم ارتدائه وسائل الوقاية أثناء الظهور فى مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبجواره شقيقه وزوجة شقيقه دون ارتداء كمامات طبية، مما يمثل خطورة عليهما وعلى الآخرين من المخالطين لهم في نقل العدوى.وأوضح المصدر أن الإدارة الصحية بمركز كفر الدوار تواصلت مع نجل "ماما سناء" المصاب تليفونيا أكثر من مرة لمطالبته بعزل نفسه، إلا أنه أنكر إصابته بالفيروس رغم ثبوت إصابته وفق لنتيجة مسحته التي أجريت له بمنزله مع شقيقه وزوجة شقيقه ونجلهما عقب وفاة والدته، والتي أثبت إصابته وسلبية مسحات الآخرين.وأشار المصدر إلى أنه عقب ثبوت إصابة "شادي" بكورونا تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الدوار الشاملة، لعزله وتلقي العلاج إلا أنه قام بالتوقيع على إقرار بالخروج بناء على رغبته لعزل نفسه منزليا، لكن لم يلتزم الأمر الذي يمثل خطورة عليه وعلى الآخرين من المخالطين له في الإصابة بفيروس كورونا.