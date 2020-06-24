رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:07 م
نجل ماما سناء
نجل ماما سناء
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قامت الإدارة الصحية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد شادي أحمد شاكر الشهير بنجل "ماما سناء" لعدم التزامه بالعزل المنزلي وفقا لتعليمات وشروط وزارة الصحة للمعزولين منزليا من مصابي فيروس كورونا.

وأكد مصدر بمديرية الصحة لـ"الدستور" أن الإدارة الصحية بمدينة كفر الدوار قامت بتفويض هنداوي السيد محروس، مراقب أول الترصد بالإدارة، بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد "شادي" نجل السيدة سناء عبد الحميد النجار، الملقبة بـ"ماما سناء"، والتي تعد من أشهر "اليوتيوبر" لعدم التزامه المنزلي والعزل فى غرفة منفصلة بناء على التعليمات التي قام بالتوقيع عليها.

وكذلك عدم ارتدائه وسائل الوقاية أثناء الظهور فى مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبجواره شقيقه وزوجة شقيقه دون ارتداء كمامات طبية، مما يمثل خطورة عليهما وعلى الآخرين من المخالطين لهم في نقل العدوى.

وأوضح المصدر أن الإدارة الصحية بمركز كفر الدوار تواصلت مع نجل "ماما سناء" المصاب تليفونيا أكثر من مرة لمطالبته بعزل نفسه، إلا أنه أنكر إصابته بالفيروس رغم ثبوت إصابته وفق لنتيجة مسحته التي أجريت له بمنزله مع شقيقه وزوجة شقيقه ونجلهما عقب وفاة والدته، والتي أثبت إصابته وسلبية مسحات الآخرين.

وأشار المصدر إلى أنه عقب ثبوت إصابة "شادي" بكورونا تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الدوار الشاملة، لعزله وتلقي العلاج إلا أنه قام بالتوقيع على إقرار بالخروج بناء على رغبته لعزل نفسه منزليا، لكن لم يلتزم الأمر الذي يمثل خطورة عليه وعلى الآخرين من المخالطين له في الإصابة بفيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

مصدر أمني: الأجهزة المعنية تفحص فيديو عمرو راضي بشأن دواء كورونا

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

عبده الزراع: ثورة 30 يونيو أعظم حدث لمصر منذ جلاء الإنجليز

دراسة تكشف المنهج النقدي عند الإمام أبي المعين النسفي

محمد حديني: ثورة 30 يونيو كانت تصحيحا واجبا لما أحدثته سابقتها

«عبد القادرالقط شيخ النقاد وكروان الشعر» إصدار جديد لهيئة الكتاب