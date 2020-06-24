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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نصائح التسوق الآمن للوقاية من كورونا (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:50 م
التسوق الآمن للوقاية
التسوق الآمن للوقاية
ياسمين عباس
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، عدد من النصائح التي يجب الالتزام بها خلال التسوق، لضمان سلامتك ومن حولك من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي جاءت كالتالي:

1-احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.
2- التزم بارتداء الكمامة والجوانتي أثناء التسوق.
3-احذر لمس وجهك أثناء التسوق.
4-احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.
5-التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.
6-حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الاخرين.
7-ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي.
8-امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.
9-لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.
10-اغسل الخضراوات والفاكهة بالماء قبل تناولها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

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