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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنصل عام الصين بالإسكندرية: كورونا يشكل تحديا للبشرية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:38 م
جياو ليينغ
جياو ليينغ
أ.ش.أ
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أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو ليينغ، أن الصين ومصر خاضتا المعركة المشتركة معا ضد الوباء، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ستتمتع بأساس أقوى، وصداقة أوثق بين الشعبين وآفاق أكثر إشراقا للتعاون.

وأضافت قنصل الصين، في كلمتها اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع بين جامعتي الإسكندرية وشنغهاي بحضور المسئولين والخبراء من الجانبين في إطار مواجهة فيروس كورونا، أن فيروس كورونا يشكل تحديا للبشرية ويجب علي العالم أن يتحد من أجل مواجهته.

وأشارت إلي أنه في الأسبوع الماضي، تم عقد ثلاثة أحداث مهمة على الإنترنت، أحدها كان قمة استثنائية بين الصين وإفريقيا للتضامن ضد COVID-19 حضرها الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء أفارقة آخرون، والحدث الثاني مؤتمر التعاون الدولي في مبادرة الحزام والطريق مستشار الدولة بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية سامح شكري ومسؤولون وزاريون آخرون من 25 دولة، والثالث هو الاجتماع الاستثنائي للحوار بين الصين والدول العربية وحضره 60 من قادة الأحزاب السياسية من مصر وغيرها الدول العربية.

ولفتت الى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق والتعاون بين شنغهاي والإسكندرية وافقت الجامعتان على إنشاء معهد كونفوشيوس كما عقدت بنجاح معسكرات صيفية العام الماضي.

ولفتت إلى أنه اليوم في تلك الفترة الخاصة، وبفضل جهود فريقين رائعين، يجتمع أساتذة خبراء من الجانبين معًا لتبادل الممارسات والخبرات لمكافحة Covid-19، مضيفة: "نأمل أن ننتصر في النهاية على الوباء في وقت مبكر".

وتابعت: "نتطلع إلى مزيد من التبادل والتعاون بين جامعتين، وبين بلدينا في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق".

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